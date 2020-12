Long An: Áp dụng thu phí tự động tại BOT tuyến Bến Lức - Đức Hòa

Ông Nguyễn Anh Tài, Giám đốc Công ty BOT tuyến đường tỉnh 830, cho biết từ 14 giờ ngày 19.12, trạm thu phí BOT Bến Lức - Đức Hòa ( Long An ) chính thức áp dụng thu phí tự động không dừng (ETC).

Khi đưa vào dịch vụ thu phí ETC, Trạm thu phí Đức Hòa - Bến Lức vẫn sử dụng song song 2 hình thức thu phí ETC và thu phí bằng tiền mặt. Hiện nay, công ty đang khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ETC, bởi có nhiều lợi ích, nhất là giảm thời gian, giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường ở xung quanh.