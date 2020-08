Long An: Băng trộm xe máy táo tợn sa lưới

Chiều 3.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức ( Long An ) cho biết đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự Dương Văn Lượng (54 tuổi, ngụ H.Tân Châu, Tây Ninh), Nguyễn Bình (54 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) và Nguyễn Thái Ngọc (27 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Nam, H.Đức Huệ, Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là băng trộm xe máy tại nhà trọ hết sức táo tợn khiến nhiều người lo lắng.