Long An: Bắt nghi phạm trộm tiền để mua vàng cưới vợ

Ngày 1.3, liên quan vụ trộm tiền, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức ( Long An ) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam Lã Thành Thông (30 tuổi, ngụ ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh, Đồng Nai) về tội trộm cắp tài sản . Trước đó, nghi phạm này bị tạm giữ hình sự về hành vi trên, tài sản thu hồi trong vụ án gần 150 triệu đồng.

Nghe tri hô, nhiều người xung quanh hỗ trợ con ông Thành đuổi theo tên trộm, nhưng khi tới địa phận H.Bình Chánh (TP.HCM) thì mất dấu. Sau đó, gia đình ông Thành trình báo Công an H.Bến Lức.

Tiến hành điều tra truy xét, ngày 25.2, Công an H.Công an H.Bến Lức phát hiện Thông đang có mặt ở P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM nên mời anh ta về trụ sở để làm rõ. Ban đầu, Thông quanh co chối tội , nhưng sau khi công an cho xem hình ảnh qua camera an ninh thì tên “đạo chích” đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.