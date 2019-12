Long An: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Tân An 'khai gian' bằng cấp

Ngày 18.12, tin từ Thành ủy Tân An ( Long An ) cho biết đã có văn bản báo cáo về trường hợp ông T.V.Đ. (55 tuổi), Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tân An, không có bằng tốt nghiệp THPT là hoàn toàn đúng.

Theo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh về bằng cấp của Ban tổ chức Thành ủy Tân An, ông T.V.Đ. trước đây học trung cấp chuyên ngành Kế toán thương nghiệp lương thực ở Trường trung học Lương Thực III tại Vĩnh Long (nay là Trường cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long) thuộc khóa 6 - hệ 3 năm, trình độ lúc vào trường là tốt nghiệp THCS (9/12) và đã hoàn thành các môn văn hóa theo quy định để học chuyên ngành kế toán thương nghiệp lương thực. Năm 1986, ông Đ. được nhà trường cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp.

Theo Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26.7.2016 của Bộ GD-ĐT về việc người học tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thì trường hợp người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT, nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo tạo trung cấp chuyên nghiệp (dành cho đối tượng đã có bằng tốt nghiệp THCS) theo quy định của Bộ GD-ĐT thì bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của người học nói trên được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng. Như vậy, bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp tại Trường trung học lương thực III tại Vĩnh Long của ông Đ. được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao.

Tuy nhiên, theo Ban Tổ chức Thành ủy Tân An, do ông Đ. chưa hoàn thành chương trình giáo dục THPT nên không thể khai vào lý lịch trình độ giáo dục phổ thông là 12/12.

Ông Đ. từng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.3, TP.Tân An rồi giữ chức vụ Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tân An thời gian chưa lâu thì làm Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tân An.