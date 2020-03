Long An: Đồn tượng phật cử động, dân kéo đến cúng, lấy nước về uống trị bệnh

Ngày 1.3, tin từ UBND H.Cần Đước ( Long An ) cho biết ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch huyện này, đã họp với một số cơ quan của huyện và UBND xã Long Khê để nghe báo cáo và giải quyết vụ tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại ấp 2, xã Long Khê do tin đồn tượng Phật Quan Âm cử động.