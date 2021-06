Long An: Một nữ sinh lớp 7 nghi ‘mất tích’ nhiều ngày

Sáng 19.6, Công an xã Nhơn Ninh, H.Tân Thạnh ( Long An ) cho biết cơ quan này đã tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình anh Lê Văn Linh (36 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Nhơn Ninh) về việc con gái anh là bé Nguyễn Vân Anh (13 tuổi, nữ sinh lớp 7 Trường THCS Nhơn Ninh) đi khỏi nhà 3 ngày nay không liên lạc được. Lo lắng bé mất tích , gia đình trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.Công an xã đã hỗ trợ truy tìm ở một số địa chỉ, người thân... nhưng chưa có kết quả.