Long An: Tạm dừng hoạt động xe buýt liên tỉnh, nội tỉnh để phòng dịch Covid-19

Chiều 27.3, ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Long An , cho biết trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lây lan, để đảm bảo an toàn cho hành khách, Sở GTVT tỉnh này đã chỉ đạo tạm dừng họat động các tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh.

Cụ thể, kể từ 0 giờ ngày 28.3 cho đến khi có thông báo mới , tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định xuất phát từ các huyện biên giới Long An gồm: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ và TX.KiếnTường đi TP.Tân An (Long An), TP.HCM và các tỉnh thành khác. Tạm dừng các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh bao gồm các tuyến xe buýt nội tỉnh và các tuyến buýt liền kề từ Long An đi TP.HCM.