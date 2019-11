Long An: Truy tố Dũng 'vịt', người dùng kéo đâm chết vợ

Ngày 16.11, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất hồ sơ , chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Văn Dũng (47 tuổi, còn gọi Dũng 'vịt', ngụ ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, H.Bến Lức, Long An) về tội giết người