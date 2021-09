Long An: Tung tin đói vì Covid-19 mà không ai hỗ trợ, bị công an mời làm việc

Chiều 21.9, tin từ Công an H.Đức Hòa ( Long An ) cho biết đơn vị đang làm việc, lấy lời khai đối với ông L.C.L. (41 tuổi, ngụ ấp 2, xa Hựu Thạnh, H.Đức Hòa) để làm rõ hành vi thông tin sai sự thật, gây dư luận xấu trong xã hội.

Làm việc với công an, ông L. thừa nhận do thiếu hiểu biết nên ghi thông tin sai sự thật chỉ mục đích... cho vui chứ không có ý định nào khác. Hiện Công an H.Đức Hòa (Long An) đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm của ông L.