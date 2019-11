Long An: Vô cớ chém 2 anh em ruột đứt gần lìa 2 cánh tay

Ngày 26.11, Công an H.Châu Thành ( Long An ) cho biết sau nhiều tháng bỏ trốn, 3 nghi phạm dùng hung khí chém 2 anh em ruột bị thương tích nặng ở xã Long Trì, H.Châu Thành, đã ra đầu thú

Ba nghi phạm gồm: Dương Văn Liền (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Song Vinh (18 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) và Võ Trọng Nhân (22 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Hưng, H.Đức Huệ, Long An).

Do tỷ lệ thương tật gây ra cho cho bị hại cao và đối tượng cầm hung khí nguy hiểm gây án nên hồ sơ và nghi phạm được chuyển giao về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền về hành vi cố ý gây thương tích

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 27.9, 1 thanh niên nhìn thấy vợ cũ của mình (đã ly hôn) nói chuyện với anh Nguyễn Thanh Hưng (30 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Trì, H.Châu Thành) nên nổi cơn ghen. Sau đó người này đến TP.Mỹ Tho ngồi uống cà phê kể cho Liền, Vinh, Nhân nghe. Dù chẳng hề liên quan nhưng cả 3 nổi máu côn đồ, điều khiển 2 xe máy, cầm 2 mã tấu đến tìm anh Hưng để “xử” giùm bạn.

Đến nơi, nhìn thấy anh Nguyễn Thanh Ân (32 tuổi, anh ruột Hưng), bước ra, cả 3 liền lao vào chém gần đứt lìa cánh tay anh Ân khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Thấy anh mình bị hành hung, anh Hưng từ dưới vườn thanh long chạy can ngăn cũng bị chém nhiều nhát vào đầu, cánh tay đứt 1/3.

Hai nạn nhân được đưa bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu do đa chấn thương. Sau gần 2 tháng điều trị, anh Ân được giám định thương tích với tỷ lệ 65%, anh Hưng tỷ lệ 76%... Hiện sức khỏe 2 anh vẫn chưa bình phục.

Gây án xong, cả 3 lên xe trốn thoát. Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng do nghi phạm trốn khỏi địa phương nên Công an huyện tiến hành truy xét. Biết khó thoát tội, Liền, Vinh, Nhân lần lượt ra đầu thú.