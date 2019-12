Lớp trưởng lớp 12 chuyên toán được phát hiện tử vong ở hồ Trung Chỉ

Theo đó, người dân phát hiện C. chới với dưới hồ nhưng không kịp cứu. Em C. để lại trên bờ 1 bộ quần áo học sinh, điện thoại, 1 chai rượu và 1 vỉ thuốc.

Những ngày qua, C. vẫn đi học và sinh hoạt bình thường. Em cũng không có mâu thuẫn với ai. Thầy cô và bạn bè cho biết C. là một học sinh học rất giỏi và là một cán bộ lớp gương mẫu. Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ n guyên nhân cái chết của nam sinh này.