Lừa 'chạy án' mại dâm, chiếm đoạt 85 triệu đồng

Tối 29.8, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an H.Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Minh Hải (67 tuổi, trú xã Hà Mãn, H.Thuận Thành) để làm rõ hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”, quy định tại khoản 2, điều 174 bộ luật Hình sự.