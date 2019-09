Lừa gia công xâu chuỗi hạt, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Gần 100 nạn nhân miền Tây cũng dính lừa đảo tương tự Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó trưởng Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết tháng 4.2019 đơn vị tiến hành xác minh 90 đơn thư tố cáo của người dân đối với bà Phạm Ngô Cẩm Vân, 25 tuổi, chủ cơ sở Tâm Vân (số 23 Nguyễn Tử Vân, KP.1, P.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), hộ khẩu thường trú ở ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành (Tiền Giang). Tổng số tiền tổng hợp từ các đơn thư tố cáo trên là hơn 27 tỉ đồng, các nạn nhân từ nhiều tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh... Trong quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho có phối hợp Công an TP.HCM, vì bà Vân khai bà bị một người tên Linh Miu, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM lừa đảo. Tuy nhiên bà Vân không chứng minh được từng giao dịch làm ăn với người tên Linh Miu. Kết quả xác minh cho thấy bà Vân có dấu hiệu lợi dụng kinh doanh để huy động vốn của người dân không đúng pháp luật , lừa đảo chiếm đoạt tài sản (cũng giao hạt cho các nạn nhân gia công xâu chuỗi, nhận tiền cọc rồi chiếm đoạt - như nói trên). Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho ra quyết định cấm bà Vân xuất cảnh trong 4 tháng và hoàn tất hồ sơ chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang xử lý đúng thẩm quyền. Ngày 23.9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vẫn trong giai đoạn xác minh giải quyết vụ việc trên theo quy trình thủ tục giải quyết đơn tố giác tội phạm và chưa khởi tố vụ án để điều tra. Lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Phạm Ngô Cẩm Vân vẫn còn hiệu lực. Những nạn nhân của bà Vân cho biết họ rất bức xúc, mong Công an tỉnh Tiền Giang sớm điều tra làm rõ. Bắc Bình