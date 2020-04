Luật sư hỗ trợ pháp lý cho gia đình nạn nhân bị vứt thi thể bên đường

Ngày 16.4, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn An Thuận Phát cho biết các luật sư của công ty đã chính thức tiếp nhận, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình), nạn nhân bị vứt thi thể trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp).

Các luật sư sẽ hỗ trợ gia đình ông Cường thủ tục trong quá trình cơ quan công an đang điều tra, cũng như các bước, giấy tờ tố tụng về sau nếu có.

Theo đại diện Công ty luật trách nhiệm hữu hạn An Thuận Phát, gia đình ông Cường thuộc diện khó khăn, ông sống với mẹ già 78 tuổi và người em trai. Bản thân ông Cường và em trai có biểu hiện chậm chạp, khờ khạo từ nhỏ. Ông Cường không có gia đình, không biết chữ, hằng ngày làm thuê nhiều việc (kể cả cầm cờ đám ma cho các trại hòm) kiếm tiền sống qua ngày. Bà Nguyễn Thị Sâm, mẹ ông Cường, sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước 380.000 đồng/tháng.

Bà Nguyễn Thị Sâm, mẹ công Cường, thẫn thờ ở đám tang của con trai Ảnh: Phạm Thu Ngân

Cùng ngày, Công an Q.Gò Vấp vẫn đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ việc. Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy có vết máu ở mặt ông Cường . Công an đang truy tìm người đàn ông đi xe máy chở bao tải chứa thi thể ông Cường.