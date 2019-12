Lực lượng công an có những đóng góp rất to lớn

Sáng 4.12, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2019; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp công tác công an năm 2020; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn , hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các nghị quyết của T.Ư về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong năm 2019, vai trò của lực lượng Công an nhân dân là rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đã có những đóng góp rất to lớn, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, nổi bật.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cũng là năm lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, với khí thế mới, lực lượng Công an nhân dân cần quyết tâm cao để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, phân tích rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp công tác hết sức trọng tâm, phù hợp nhằm thực hiện cho được các mục tiêu, yêu cầu đề ra của năm 2020.