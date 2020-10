Ly kỳ hành trình 'hồi sinh’ bệnh nhân từng bị 4 bệnh viện 'từ chối điều trị'

Do mâu thuẫn gia đình, người con trai ở Nghệ An dùng dao đâm mẹ rồi tự sát. Người dân địa phương phát hiện vụ việc đã đưa nạn nhân nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người mẹ đã tử vong.