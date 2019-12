'Ma giáo mặt đen': Ngành giáo dục, công an khuyến cáo 'đề cao cảnh giác'

Theo đó, bà Lê Thị Bích Thuận Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, ngay khi xuất hiện thông tin "nhóm người áo đen" đến trước trường học ở Hà Nội, sau đó nhiều chia sẻ cảnh báo tràn lan trên mạng xã hội , Sở đã gửi thông tin đến Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn thành phố để tăng cường kiểm soát chặt, đề cao cảnh giác trước cổng trường, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngày 5.12, thông tin về "nhóm người áo đen" được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang, ngành giáo dục và Công an TP.Đà Nẵng đã có những động thái kịp thời.

Sở cũng đặc biệt nhắc nhở các trường chủ động kết nối với lực lượng công an khu vực để được hỗ trợ nếu có xuất hiện những người áo đen khả nghi, hoặc những sự cố bất thường.

Chiều 5.12, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Mưu , Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, hiện Ban giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng phòng chống tội phạm, đặc biệt các lực lượng thường xuyên có mặt trên đường phố, như: 911, Cảnh sát cơ động, CSGT - trật tự thành phố và các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát. Nếu phát hiện các dấu hiệu nghi vấn thì kịp thời xử lý và báo cáo về Công an thành phố để có hướng cảnh báo chung.