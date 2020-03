Mạo danh trưởng phòng Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia lừa đảo 800 triệu đồng

Tối 1 8.3 , một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản