'Mắt thần' ở phố Đồng Hà

Chính lực lượng công an động viên người dân lắp đặt vừa để đảm bảo an ninh nơi cư trú, vừa có thể hỗ trợ trong công tác điều tra án...

“Lắp camera ngoài đường để làm gì?

Cho đến khi Công an P.Đông Lương (TP.Đông Hà) lắp đặt được hơn 15 camera an ninh trên nhiều tuyến phố, nhiều người dân vẫn ngạc nhiên về khả năng thuyết phục của lực lượng công an. Bởi để lắp được ngần ấy “mắt thần”, phí tổn xấp xỉ 60 triệu đồng và lại do nhân dân tự đóng góp.

Nhớ lại những ngày đầu triển khai, đại úy Lê Trung Thuận, Phó trưởng Công an P.Đông Lương, cho biết Ban chỉ huy công an phường đã phải “gõ cửa” từng nhà dân chỉ để trả lời câu hỏi: “Lắp camera ngoài đường để làm gì?”. “Vì tiền bỏ ra lắp camera là của người dân, các hình ảnh từ camera an ninh đường phố sẽ phục vụ cho công tác của ngành công an nhưng thực chất cũng là bảo vệ an ninh đời sống cho chính người dân. May mắn rằng, hầu như không hộ gia đình nào phản đối mà thậm chí còn ủng hộ nhiệt thành”, đại úy Thuận kể.

Cuối cùng, Công an P.Đông Lương cũng đã lắp đặt được hơn 15 camera an ninh đường phố, từng giây truyền hình ảnh về trụ sở. Tất cả nhờ tài “dân vận khéo”. Không những vận động người dân đóng góp lắp cụm camera an ninh đường phố, công an P.Đông Lương còn động viên, tư vấn những gia đình về cách xoay hướng máy (đã lắp đặt) ra phía ngoài đường phố để đạt góc máy hiệu quả nhất. Ông Phạm Hồng Thanh, khu phố trưởng KP.1, tỏ ra phấn khởi vì dù địa bàn rộng, dân cư đông nhưng từ dạo lắp hàng chục camera an ninh, tình trạng trộm cắp vặt giảm hẳn. “Kẻ gian thấy camera an ninh dày đặc nó cũng chùn tay lại chứ!”, ông Thanh nói.

Theo thiếu tá Hồ Chí Cường, Trưởng công an P.Đông Lương, mô hình “ Camera an ninh phòng chống tội phạm ” của P.Đông Lương đã được Thành ủy Đông Hà biểu dương và yêu cầu các phường, xã khác trên địa bàn thành phố học tập kinh nghiệm, làm theo. Chính vì thế, hiện nay, tại P.1, P.2, P.5... lực lượng công an cũng như chính quyền địa phương cũng đang thuyết phục nhân dân ủng hộ.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC CHỤP LẠI Cảnh kẻ gian trộm xe ba gác của anh Trần Thanh Lâm được ghi camera lại

Nhân chứng đặc biệt

Theo đại úy Thuận, những chiếc camera an ninh đường phố lúc không có chuyện gì thì rất... vô hại, nhưng khi “hữu sự” lại hết sức hiệu quả. Sau hơn 1 năm hoàn thành mô hình của mình, Công an P.Đông Lương đã phá hàng chục vụ việc (chủ yếu là trộm cắp) nhờ hình ảnh trích xuất từ các “mắt thần” này.

Anh Trần Thanh Lâm (làm nghề thợ sắt, ở KP.Trung Chỉ, P.Đông Lương) kể lại rằng chỉ chưa đầy 1 ngày, từ những hình ảnh ghi được từ camera an ninh, Công an P.Đông Lương đã có cơ sở để thu hồi chiếc xe ba gác mà kẻ gian đã “thó” của anh trước đó.

Đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, khẳng định những ưu điểm của camera an ninh đường phố là không thể phủ nhận. Bởi, ngoài chức năng “dọa” kẻ trộm, nghiện, trích xuất hình ảnh phục vụ điều tra án… camera an ninh đường phố còn đảm nhận vai trò khác: làm “nhân chứng” cho những va chạm giao thông để xác định đúng sai trong các tình huống.

“Việc này xã hội hóa toàn diện mà ở Công an P.Đông Lương là điển hình. Chính vì vậy, Công an tỉnh yêu cầu công an địa phương kêu gọi doanh nghiệp, cộng đồng dân cư thấy được cái thiết thực, hiệu quả của camera an ninh”, đại tá Nam nhấn mạnh.