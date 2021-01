Mẫu Sơn -3,4 độ C, Bắc bộ và bắc Trung bộ chìm trong rét tê tái

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cập nhật lúc 6 giờ sáng nay, 9.1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất trong tất cả các trạm đo ở khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ với -3,4 độ C. Tại Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ chỉ còn 0,3 độ C; Đồng Văn ( Hà Giang ) rét 1,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 2,5 độ C.

Ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu hơn so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Hà Đông (Hà Nội) chỉ còn 9,6 độ C. Các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên và Hải Dương nhiệt độ chỉ ở ngưỡng trên dưới 8 độ C.

Các tỉnh bắc Trung bộ cũng ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa đông năm nay. Cụ thể, ở Hà Tĩnh có rét 9,5 độ C, tại Vinh (Nghệ An) là 10,9 độ C, tại Thanh Hoá rét 9,8 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay, 9.1, không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở nam Trung bộ và Nam bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên ở các tỉnh Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 17 độ C. Các tỉnh Tây nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Khu vực nam Trung bộ và Nam bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.