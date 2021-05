Mâu thuẫn trên Facebook, nam sinh ở Hòa Bình bị đánh hội đồng

Chiều 27.5, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an tình Hòa Bình cho biết, Công an TP.Hòa Bình đang điều tra làm rõ một vụ xô xát giữa nhóm thiếu niên ở Hà Nội với một nam sinh trú tại P.Phương Lâm (TP.Hòa Bình, Hòa Bình).

Theo thông tin ban đầu, nam sinh kể trên có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với nhóm thiếu niên ở TP.Hà Nội và thách thức, để lại địa chỉ của mình.

Sáng 26.5, 7 thiếu niên đã điều khiển xe máy từ Hà Nội tới P.Phương Lâm tìm kiếm nam sinh để “rửa hận”.

Khi thấy nam sinh, 7 thiếu niên đã lao vào đấm đá, đánh hội đồng nạn nhân. Khi nạn nhân ngã xuống đường, nhóm thiếu niên tiếp tục dùng mũ bảo hiểm và chân đập, đá vào mặt, đầu nam sinh

Giải quyết xong, nhóm thiếu niên lên xe máy bỏ đi, để mặc nạn nhân bị thương nằm ở đường. Ít phút sau, người dân phát hiện đã đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Theo đại diện Công an tỉnh Hòa Bình, Công an TP.Hòa Bình đã triệu tập nhóm thiếu niên lên làm việc, làm rõ nguyên nhân. Do nhóm này còn quá trẻ, Công an TP.Hòa Bình không tiến hành tạm giữ, mà cho gia đình bảo lãnh về sau khi làm việc xong.