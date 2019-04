Máy bay bị bong ốp cánh khi hạ cánh xuống sân bay Cát Bi

Theo đó, sau khi thực hiện hạ cánh tại sân bay Cát Bi, cơ trưởng phát hiện và yêu cầu kiểm tra kỹ thuật cánh trái tàu bay. Thợ máy sau đó phát hiện tấm ốp bề mặt số 575AT ở mặt trên cánh trái bị bong hỏng.

Máy bay gặp sự cố là Airbus A321, xuất xưởng và được đưa vào khai thác từ tháng 11.2017, hiệu lực giấy chứng nhận đủ điều kiện bay đến ngày 28.5.

Căn cứ theo Nghị định 75/2007 về điều tra sự cố tai nạn tàu bay và Quyết định số 399 về quy chế báo cáo an toàn hàng không, sự cố này được phân loại sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C).

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngay sau sự cố, cơ quan này đã yêu cầu đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Cát Bi niêm phong tàu bay để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.