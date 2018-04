Mẹ bệnh nặng, hai anh em ruột giành nhau làm đám tang

Chiều 6.4, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, cho biết Công an P.3, TP.Tân An (Long An) cùng bảo vệ bệnh viện đã kịp thời ngăn chặn vụ mâu thuẫn có nguy cơ xảy ra ẩu đả tại sảnh khoa cấp cứu bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu do hai người con muốn giành phần đưa mẹ về làm đám ma khi bà khó qua khỏi cơn bạo bệnh.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 5.4, bệnh nhân N.T.N (83 tuổi, ngụ xã Phú Ngãi Trị, H.Châu Thành, Long An) nhập viện cấp cứu trong tình trạng bệnh rất nặng, thở yếu. Tại đây, trong lúc bác sĩ đang trực tiếp theo dõi điều trị thì hai anh em ruột (một trai, một gái) ngồi trước sảnh, nghi ngại mẹ mình không qua khỏi nên bàn việc lo hậu sự. Người anh cho rằng mình là con trai nên có nghĩa vụ phải đưa mẹ về nhà riêng để làm đám tang mới đúng trách nhiệm. Ngược lại, người em cho rằng mẹ sống chung với mình nhiều năm qua, mọi chuyện ăn uống, chăm sóc do mình lo toan nên phải thực hiện hết nghĩa vụ với mẹ. Không ai nhịn ai trong việc giành tổ chức đám tang nếu mẹ không qua khỏi.

Sự việc trở nên căng thẳng do hai bên to tiếng với nhau có nguy cơ dẫn đến xô xát ngay khoa cấp cứu. Ngay sau đó, bảo vệ bệnh viện can thiệp nhưng không hiệu quả. Đến khi, lực lượng dân phòng và Công an P.3 đến đưa hai người ra khỏi khu vực cấp cứu thì trật tự mới được ổn định.

Chiều cùng ngày, bác sĩ cho biết bệnh nhân đã thoát khỏi “tử thần”, hiện đã tỉnh lại và đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện.