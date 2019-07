Miễn nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam

Sau khi xem xét, thống nhất, Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã quyết nghị miễn nhiệm chức danh chủ tịch, ủy viên Ban thường vụ, ủy viên ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam.

Đồng thời, hội nghị đã cử ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa phụ trách liên đoàn và làm chủ tài khoản cho đến khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Ông Lê Văn Nam ( nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Thanh Hóa , nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện – Thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa), người bị nhiễm nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa chính là bị can vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ , gây thất thoát ngân sách nhà nước.