Miền Tây 'ăn đong' nước ngọt

Xâm nhập mặn sớm so với trung bình nhiều năm Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa khô năm 2020 - 2021, xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm từ ngày 24.1 tại một số cửa sông, sớm hơn gần 1 tháng so với trung bình nhiều năm. Lưu lượng nước từ thượng nguồn về ĐBSCL thấp đến giữa tháng 3, sau đó khả năng gia tăng do điều tiết tăng cường từ các hồ chứa thượng lưu. Cụ thể, trong tháng 3, xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sâu vào các kỳ triều cường 11 - 15.3 và 27 - 31.3. Từ đầu đến giữa tháng 4, ở vùng cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn bắt đầu giảm dần, phạm vi cách biển từ 30 - 45 km, có nước ngọt khi triều thấp, chân triều. Chỉ có vùng sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn, xâm nhập mặn tiếp tục như trong tháng 3. Dự báo từ nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn bắt đầu giảm. Ở vùng các cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn khả năng sẽ giảm nhanh, nguồn nước ngọt khá dồi dào ở các vùng cách biển 25 - 30 km. Phan Hậu