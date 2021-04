Mở rộng TP.Huế gấp gần 4 lần, điều chỉnh địa giới 3 quận ở Hà Nội

Sáng 27.4, tại phiên họp 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết mở rộng TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) và sắp xếp thành lập các phường thuộc TP này.

Theo đó, TP.Huế được điều chỉnh mở rộng theo hướng: chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã (Thủy Vân, Thủy Bằng) thuộc TX.Hương Thủy, 2 phường (Hương Hồ, Hương An) và 4 xã (Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương) thuộc TX.Hương Trà, 4 xã (Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh) và TT.Thuận An thuộc H.Phú Vang, về TP.Huế quản lý.

Sau khi mở rộng, TP.Huế có diện tích 265,99 km2 (tăng gần 4 lần so với hiện tại là hơn 70 km2), dân số 652.572 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 29 phường và 7 xã (tăng 9 đơn vị hành chính). TP.Huế sẽ tiến hành sắp xếp một số phường: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Cát và Phú Hiệp để thành lập P.Gia Hội; nhập toàn diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Bình và Thuận Lộc để thành lập P.Thuận Lộc; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Hòa và Thuận Thành để thành lập P.Đông Ba; điều chỉnh 0,46 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.548 người của P.Phú Thuận vào P.Tây Lộc; điều chỉnh 0,8 km2 diện tích tự nhiên và dân số 4.926 người còn lại của P.Phú Thuận vào P.Thuận Hòa. Đồng thời, TP cũng lập thêm 4 phường mới là: Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng, Thuận An, trên cơ sở nguyên trạng các xã Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng và TT.Thuận An.

Tại phiên họp, UBTVQH cũng đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và Cầu Giấy của TP.Hà Nội. Theo đó, toàn bộ phần diện tích tự nhiên của 8 tổ dân phố khu vực Bắc Nghĩa Tân của P.Nghĩa Tân (gồm các tổ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) đang thuộc địa giới hành chính của P.Cổ Nhuế 1 (Q.Bắc Từ Liêm) sẽ về địa giới hành chính của P.Nghĩa Tân (Q.Cầu Giấy) quản lý; toàn bộ phần diện tích tự nhiên của tổ dân phố số 28 - tập thể Bệnh viện 19/8 của P.Mai Dịch đang thuộc địa giới hành chính của P.Mỹ Đình 2 (Q.Nam Từ Liêm) được chuyển về địa giới hành chính của P.Mai Dịch (Q.Cầu Giấy) quản lý.

UBTVQH cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập 5 thị trấn gồm 2 thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa, 1 thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai và 2 thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, Thanh Hóa thành lập 2 thị trấn Quý Lộc và Yên Lâm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quý Lộc và xã Yên Lâm thuộc H.Yên Định. Đồng Nai thành lập TT.Long Giao trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Long Giao thuộc H.Cẩm Mỹ. Tuyên Quang thành lập TT.Lăng Can thuộc H.Lâm Bình, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Lăng Can và TT.Yên Sơn thuộc H.Yên Sơn trên cơ sở 29,21 km2 diện tích tự nhiên và 22.041 người của xã Thắng Quân (sau khi điều chỉnh và đổi tên đơn vị hành chính).