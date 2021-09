‘Mở tiệc’ ma tuý thâu đêm suốt sáng mừng sinh nhật bạn gái

Chiều 6.9, thông tin từ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Thám (26 tuổi; trú H.Nho Quan, Ninh Bình), Nguyễn Thị Kim Anh (21 tuổi, trú P.Phương Canh, Q.Nam Từ Liêm) và Đào Trọng An (19 tuổi, trú H.Gia Viễn, Ninh Bình) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Riêng Thám bị khởi tố thêm tội "tàng trữ trái phép chất ma tuý".