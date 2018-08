Mời công an làm rõ 'nghi án' nhân viên y tế làm lây nhiễm HIV

Theo thông tin ban đầu từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ tháng 2 - 6.2018, có 2 trường hợp tử vong do HIV/AIDS tại Khoa Nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) và cũng trong thời gian này, có thêm 4 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện. Các trường hợp này sống tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.



Ông Lê Quang Thọ, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, cho biết qua điều tra ban đầu nhận định nguyên nhân nhiễm HIV do vấn đề tiêm chích không an toàn. Thông tin nghi ngờ về việc nhân viên y tế sống tại xã Kim Thượng có sử dụng chung kim tiêm làm lây nhiễm HIV mới chỉ là lời đồn chưa có cơ sở. Hiện chúng tôi đã mời cơ quan Công an vào cuộc để điều tra làm rõ những nghi ngại của người dân.

Sở Y tế Phú Thọ cũng sẽ cử thêm các bác sĩ xuống hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn tư vấn cho những trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện và người nhà của họ để tránh những sang chấn tâm lý và đảm bảo 100% những bệnh nhân nhiễm HIV được cấp thuốc điều trị miễn phí.

Cũng trong sáng 13.8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã trực tiếp về Phú Thọ, làm việc với Trung tâm y tế huyện Tân Sơn sau khi có thông tin về việc người dân xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn) đang lo lắng về một trường hợp được xác định nhiễm HIV mà nguyên nhân nghi do một "bác sĩ" sống tại xã này sử dụng chung kim tiêm.

Theo lãnh đạo xã Kim Thượng, việc nghi ngờ dùng chung kim tiêm gây lây nhiễm HIV trên địa bàn chưa có cơ sở khẳng định. Vừa qua việc lấy máu xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn thực hiện tại xã này là chủ trương của đơn vị này để nghiên cứu đề tài bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm.

Sau khi được sự thông qua của UBND huyện Tân Sơn, Trung tâm y tế huyện Tân Sơn lựa chọn xã Kim Thượng để thực hiện. Từ tháng 7, các cán bộ y tế đã thực hiện lấy mẫu máu của người dân trên địa bàn và đến nay chưa có kết quả chính thức.

Trước đó, dư luận tại địa phương lo ngại về vụ việc một số người ở xã Kim Thượng nghi bị nhiễm HIV sau khi cùng điều trị tại nhà riêng của một “bác sĩ” tại xã này.

Sự việc bắt nguồn từ một người dân ở khu Chiềng 3, xã Kim Thượng được phát hiện nhiễm HIV trong khi mọi sinh hoạt chỉ ở địa phương, không đi đâu xa và bệnh nhân này cho biết trước đó chưa từng đến cơ sở y tế nào để thăm khám mà chỉ tiêm và điều trị tại nhà “bác sĩ” Th.

Bác sĩ” Th., người bị nghi ngờ làm lây nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm khi chữa bệnh, hiện là một điều dưỡng làm việc tại một đơn vị y tế huyện, không đăng ký hành nghề y tại nhà.

Chiều nay, Sở Y tế Phú Thọ có thông tin chính thức với đại diện các cơ quan báo chí các thông tin ban đầu về sự việc nêu trên.