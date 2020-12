Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Chi tiết đặc biệt và sự thật động trời

Khi tiếp nhận và đọc hồ sơ vụ việc, tôi cứ bị ám ảnh bởi chi tiết về đứa trẻ sinh non và chết trong tù trong một bài báo đã đăng trước đó. Cụ thể, chi tiết đó được báo viết theo lời kể của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, rằng khi bị bắt bà có bầu ở tháng thứ 4, do bị bức cung, nhục hình nên sau đó bà sinh non trong tù. Đứa con sau khi sinh ra bị chết và bà đã trốn ra ngoài để tìm nơi chôn cất…

Đọc những thông tin này, bên cạnh niềm thương cảm của một phụ nữ cũng đang mang thai, sự xót xa về cách đối xử và nỗi đau người mẹ phải gánh chịu… trong tôi cũng xoáy lên câu hỏi làm sao một phụ nữ mới sinh non, sức yếu lại có thể trốn khỏi trại giam một cách dễ dàng đến thế? Phải chăng có uẩn khúc gì ở đây? Từ đó, tôi đặt trọng tâm vào nhân vật này nên quyết định sẽ ở lại nhà bà trong chuyến công tác dài ngày tại Tây Ninh.

Thời gian này, cứ sau mỗi buổi tối khi cơm nước xong, tôi lại ngồi nói chuyện với bà Lan. Trong những câu chuyện không đầu không cuối, đôi khi tôi lồng vào những câu hỏi về “đứa con sinh non đã chết” để xem phản ứng. Sau mỗi câu hỏi, tôi lại thấy bà Lan run rẩy, mắt nhìn tôi dò xét rồi nói “tôi chẳng còn nhớ rõ”.

Khi quay trở lại nhà bà Ngọc Lan, tôi vào thẳng vấn đề: “Cô nói thật cho con đi, con cô chưa chết phải không?”. Ánh mắt thất thần, chân tay run rẩy, nhưng bà Lan vẫn phủ định. Tôi biết bà đang nói dối, nhưng vì sao một người mẹ phải nói dối con mình đã chết, phải có uẩn khúc gì ghê gớm lắm và điều đó càng thôi thúc tôi tìm ra sự thật.

Chắp nối từ những lời kể của bà Nguyễn Thị Lan, tôi tìm được nhà cô gái là bạn của Tuyết nhưng cô lại không có nhà. Qua hỏi thăm nhiều lần, tôi biết được địa chỉ của Nguyễn Thị Tuyết.

Đến lúc này, chúng tôi lại phân vân vì việc mình làm có thể ảnh hưởng tới gia đình đang yên ấm của Tuyết nên phải thật kín đáo. Tuy nhiên, gọi điện nhiều lần hẹn gặp nhưng Tuyết không nghe máy, chúng tôi đành phải tìm tới nhà nơi có chồng và gia đình chồng chị đang sống chung.

Từ khi bị mẹ đẻ chối bỏ, Tuyết nghĩ sẽ không bao giờ quay lại tìm mẹ và âm thầm mang nỗi oán trách. Tuy nhiên, chị hoàn toàn không biết mẹ đẻ vẫn đang mang thân phận bị can trong một vụ án cướp vàng xảy ra từ gần 40 năm trước. Và đó chính là lý do bà chối bỏ chị, như một cách bảo vệ con giữa cuộc đời đầy thị phi.

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất và các nạn nhân được minh oan, thân phận bị can được xóa bỏ hoàn toàn, bà Lan mới dang tay ôm Tuyết vào lòng. Lúc này, bà công nhận Tuyết chính là đứa bé bà sinh non trong tù. Khi đó, vì sợ con bị liên can, vì sợ con sinh ra trong tù sẽ mất đi tương lai nên bà đã trao nó cho vợ chồng một cán bộ công an H.Trảng Bàng tốt bụng làm con nuôi.