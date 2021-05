Mong công an nhanh chóng tìm ra kẻ rao bán chứng minh nhân dân

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.5, một lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết cơ quan này đang vào cuộc xác minh thông tin liên quan vụ việc hàng ngàn chứng minh nhân dân (CMND) bị rao bán trên mạng

Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được phản ánh từ người dân về việc 17 GB dữ liệu chứa ảnh chụp CMND của hàng ngàn người Việt Nam đang được rao bán trên các diễn đàn hacker. Người rao khẳng định đang sở hữu 17 GB dữ liệu KYC (Know Your Customer - dữ liệu để xác minh thông tin người dùng), bao gồm ảnh chụp CMND, căn cước công dân (mặt trước, mặt sau), ảnh/video, địa chỉ, số điện thoại, email… Để chứng minh tính xác thực, người này còn chia sẻ ảnh chụp màn hình một số giấy tờ, sổ hộ khẩu của người Việt Nam.