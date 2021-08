Mong lực lượng công an là tấm gương sáng

Ngày 18.8, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2021) và lễ trao huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí trong Đảng bộ Bộ Công an.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành quả trong công tác của lực lượng công an suốt những năm qua, bày tỏ tin tưởng và mong muốn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an trên bất cứ cương vị nào, đều tiếp tục rèn luyện, phấn đấu; gương mẫu, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của người đảng viên, phẩm chất, danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân ; thực sự là tấm gương sáng cho đảng viên và quần chúng noi theo.