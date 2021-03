Mong ước mùa xuân bình an

Quê nhà có bố mẹ, luôn háo hức trở về

Là thành phố lớn và phát triển nên Sài Gòn luôn đông đúc người , chính vì vậy những ngày giáp Tết, việc mua vé tàu xe để hồi hương rất khó khăn và đắt đỏ. Năm nào cũng vậy cứ tầm ngoài 23 tháng Chạp, tiễn ông Công ông Táo là con đã chuẩn bị hành lý để về quê. Năm nay con cũng tranh thủ đặt vé sớm để cả gia đình về quê đón Tết.

Khác với mọi năm, lượng người về quê đón Tết năm nay ít hơn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kinh tế rất khó khăn. Những ngày giáp Tết quê nhà mong mỏi, mỗi lần gọi điện về thăm, bà nội Tôm Tép luôn dặn dò: “Vé máy bay đắt quá thì về tàu con nhé, đưa hai đứa về quê ăn Tết cho đầm ấm và có không khí Tết”.

Bà lại nhắc nhở con đặt vé sớm cho tiết kiệm, lòng con lại thôi thúc có khó khăn mấy cũng phải về đón Tết cùng bố mẹ, để ông bà được sum vầy cùng con cháu. Cân nhắc rất kỹ và chờ thêm nhiều đợt khuyến mãi để mua được vé tốt nhất, tới ngày 26.1.2021 (tức ngày 14.12 âm lịch) con quyết định đặt vé cho cả nhà.

Sau khi đặt vé xong là con thông báo ngay để bố mẹ yên lòng, bà nội Tôm Tép vui mừng mong từng ngày chúng con và các cháu về. Vườn rau sạch bà trồng để dành một luống riêng phần con cháu, phía sau nhà vườn bưởi chín vàng thơm ngào ngạt. Buồng chuối đã già và đang chín một vài quả trên cây nhưng bà nội chưa thu hoạch, bà nói: “Con Tôm nó thích ăn chuối nên bà để phần nó về rồi mới chặt xuống”.

Bà còn nuôi một đàn gà chăm bằng thóc, lúa và rau xanh nên thịt chắc rất thơm ngon. Tết này Tôm Tép tha hồ ăn thực phẩm sạch.

“Bà đã thương cháu khóc và mất ngủ cả đêm”

Ấy vậy mà chỉ vừa đặt vé xong 2 ngày thì đồng loạt các trang báo đài thông báo về tình hình dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát. Trong tiết trời mùa đông lạnh của miền Bắc, chúng con lo lắng với cái lạnh và không khí ẩm, diễn biến dịch bệnh rất khó lường. Vừa hồi hộp vừa lo lắng, chúng con theo dõi tin tức mỗi ngày để nắm bắt tình hình dịch bệnh.

Nhiều người đã đổi vé để về quê sớm hơn vì lo sợ các phương tiện vận chuyển ngưng hoạt động và giãn cách xã hội . Các cháu theo lịch học thì đến ngày 24 tháng Chạp mới được nghỉ nên chúng con cũng không muốn đổi vé về sớm tránh ảnh hưởng đến việc học của các cháu. Chỉ tới khi có chỉ thị cho tất cả các học sinh trên toàn TP.HCM nghỉ học thì việc về quê đón Tết cùng bố mẹ lại càng khó khăn hơn.

Chúng con không về có thể bố mẹ sẽ buồn, nhưng trên tất cả là mong quê hương đất nước Việt Nam sớm bình yên vượt qua đại dịch Covid-19 Tôm Tép

Để đảm bảo an toàn cho gia đình và xã hội, chúng con không vội vã đổi vé sớm mà kiên nhẫn chờ đợi dịch được kiểm soát an toàn. Cho tới ngày 22 tháng Chạp, tức là chỉ còn cách 1 ngày nữa là về quê đón Tết. Diễn biến dịch Covid-19 vẫn chưa giảm mà còn có dấu hiệu phức tạp hơn, chúng con quyết định hoàn vé để ở lại TP.HCM đón Tết

Gọi điện về báo bố mẹ và bà nội Tôm Tép, nhìn ánh mắt mẹ buồn, nghe giọng bà nội lạc đi khiến lòng con đau như cắt. Bà nội nói rằng bữa trước đã nói với bà là có thể không về ăn Tết, bà đã thương cháu khóc và mất ngủ cả đêm. Hôm sau thông báo lại là về được bà vui mừng đặt mua thêm nhiều đồ ăn ngon cho chúng con, mà thấy có lỗi với bố mẹ rất nhiều. Dẫu vậy chúng con vẫn buộc phải hoàn vé để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng.

Buổi chiều 22 tháng Chạp sau khi được hãng hàng không thông báo yêu cầu hoàn vé được chấp nhận, tối đến hai vợ chồng mới can đản nói với Tôm Tép năm nay không được về quê đón Tết. Hai đứa òa khóc và nói rằng: “Con muốn về quê đón Tết cùng ông bà cơ, con không thích ở đây đâu”. Vợ chồng con chẳng biết nói sao chỉ biết phân tích cho hai đứa hiểu tình hình dịch Covid-19 đang rất diễn biến phức tạp.

Nhiều cảm xúc buồn vui đan xen

Hơn 8 giờ tối, khi đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, con lấy điện thoại mở kiểm tra xem có nhận thêm được email nào về việc hoàn vé nữa không? Vừa cầm điện thoại, con đã thấy email mới của hãng, giật mình khi đọc tới đoạn: “Chúng tôi rất tiếc rằng vé của anh chị chưa thể hỗ trợ hoàn/hủy”.

Pháo hoa ở TP.HCM ĐẬU TIẾN ĐẠT

Giờ khởi hành chỉ còn khoảng vài tiếng, gọi điện thoại đến hãng thì máy bận do quá nhiều lượt truy cập. Chúng con vội vàng chuẩn bị hành lý và ra sân bay. Tôm Tép thì vui mừng vì lại được về quê với ông bà, còn chúng con thì lo lắng không biết có được bay hay không? Vì rõ ràng khi chiều đã được điện thoại xác minh là hoàn vé thành công, tâm trạng hồi hộp lo lắng.

Ra tới sân bay, chồng con chạy thẳng vào quầy hướng dẫn để hỏi thông tin về vé máy bay, con thì nắm tay Tôm Tép và trông coi hành lý. Một lát sau thấy chồng quay ra nói rằng, hãng đã hủy vé và có thể do lượng hành khách hoàn trả vé quá nhiều nên gửi email chưa chính xác.

Thật khó diễn tả khuôn mặt thất vọng của Tôm Tép khi đã ra sân bay rồi mà lại không được về quê thăm ông bà. Cả nhà lại bắt xe về khi đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm với tâm trạng buồn bã. Tôm Tép thì ngủ say vì mệt, hai vợ chồng nhìn nhau và tự động viên rằng: “Năm nay không về được thì năm sau về chứ tình hình dịch Covid-19 còn đang căng thẳng về ngoài ấy cũng lo lắng lắm”.

Sáng sớm hôm sau gọi về cho mẹ, mẹ nói đang làm mâm cỗ cúng gia tiên và tiễn ông Công ông Táo. Rồi mẹ hỏi chúng con trong này đã chuẩn bị gì chưa? Ở đâu theo tục lệ ở đó nên chúng con sắm lễ như người miền Nam. Mẹ bảo đơn giản và khác ngoài quê mình nhưng dẫu ở đâu chỉ cần thành tâm và trang trọng thì cũng nhận được nhiều điều may.

Ngoài kia mai vàng đã nở, hoa đã khoe sắc nơi nơi, phố phường tuy không đông đúc như mọi năm nhưng mùa Xuân đã về trên TP. HCM. Không khí Tết cũng rộn ràng đến từng con ngõ nhỏ, mùa Xuân đầu tiên không được sum họp đoàn viên cùng bố mẹ nhưng lại là mùa Xuân đầu tiên đón Tết tại căn nhà của chúng con.

Nhiều cảm xúc buồn vui đan xen, nhưng hơn cả là trông chờ những điều may mắn và bình an tới cho cả gia đình và cộng đồng. Ở tuyến đầu các bác sĩ và nhiều người đang gồng mình chống dịch, để người dân đón một cái Tết an toàn, ấm no hạnh phúc.