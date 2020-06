Một bị cáo bỏ trốn khỏi tòa trước giờ xét xử

Ngày 19.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt một bị cáo bỏ trốn khi các cán bộ Công an Q.Hà Đông dẫn giải lên phòng xét xử tại trụ sở TAND Q.Hà Đông. Vụ việc xảy ra sáng 18.6.