Một ca Covid-19 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư di chuyển phức tạp ở Hải Phòng

Theo thông báo của UBND xã An Đồng, anh P.V.H (41 tuổi, ở số 58, đường An Dương 1, xã An Đồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày hôm nay tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.