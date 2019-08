Một cán bộ BQL dự án ở Tân An 'biến mất' bí ẩn nhiều ngày

Chiều 13.8, ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND TP.Tân An ( Long An ), cho biết Ban quản lý (BQL) dự án nâng cấp đô thị TP.Tân An đã 3 lần thông báo đến gia đình ông N.H.Đ, cán bộ BQL, theo đúng trình tự thủ tục, sau đó sẽ ra quyết định cho ông Đ. thôi việc vì tự ý rời nhiệm sở không nhiều ngày không báo cáo lý do. Việc xử lý thuộc về trách nhiệm của BQL dự án.