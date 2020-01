Một cặp vợ chồng chết tại nhà riêng sau khi vừa mới đi làm ăn xa về

Chiều ngày 7.1, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã bàn giao vụ đôi vợ chồng chết tại nhà riêng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 6.1, người dân thôn Vân Sơn, xã Hợp Lý hốt hoảng phát hiện bà Lương Thị Quảng (54 tuổi) gục chết trên giường tại nhà riêng ở thôn Vân Sơn. Khi ra khu vườn phía sau nhà, người dân tiếp tục phát hiện ông Nguyễn Thành Tài (51 tuổi, chồng bà Quảng) trên trong tư thế treo cổ.

Vụ việc sau đó được Công an huyện Triệu Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra.

Khi lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc thì phát hiện trong khu vực giường nơi bà Quảng gục chết có mùi thuốc diệt cỏ bốc lên nồng nặc.

Tuy nhiên, có phải người vợ chết do uống thuốc diệt cỏ và người chồng chết do treo cổ tự tử hay không vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.