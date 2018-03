Một hội thẩm bệnh đột xuất, hoãn xử vụ Tòng Thiên Mã chiếm đoạt 147 tỉ đồng

Trưa 31.3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.