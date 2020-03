Một nghi phạm tham gia đốt pháo ở đám cưới tại Hà Nội đang bỏ trốn

Liên quan đến vụ đốt pháo ở đám cưới tại xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), chiều 6.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo xã Phù Lỗ cho biết, ngoài Trần Văn Khang (41 tuổi, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; nghi phạm đốt pháo), lực lượng chức năng xác định còn 1 đồng phạm và hiện người này đang bỏ trốn tại khu vực Lào Cai.

Hàng chục mét pháo dây, tương đương hàng vạn quả pháo tép được đốt tại một đám cưới ở xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà NộI) Ảnh chụp màn hình

Theo vị này, quá trình đấu tranh, nghi phạm Khang khai còn có một người nữa tham gia đốt pháo . Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng triệu tập thì người này đã bỏ trốn.

“Người này không phải cư dân địa bàn, không biết khách mời của gia chủ hay người phía tổ chức sự kiện nhưng phía công an đã điều tra, làm rõ người này có tham gia đốt pháo. Hiện, Công an huyện Sóc Sơn đang phối hợp với công an thành phố Hà Nội truy tìm người này về làm rõ sự việc”, vị lãnh đạo cho hay.

Trước đó, ngày 1.3, sau khi tiếp nhận vụ việc một gia đình ở xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn) tổ chức đám cưới và đốt số lượng lớn pháo bên trong rạp và ngoài đường, gây những tiếng nổ trong thời gian dài, xác pháo đỏ cả góc đường, Công an xã Phù Lỗ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Sóc Sơn đã xuống hiện trường, lập biên bản sự việc.

Nghi phạm Trần Văn Khang tại cơ quan điều tra Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Ngày 3.3, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội tiếp tục các hoạt động điều tra nguồn gốc số pháo, ai là người tổ chức đốt pháo và các vấn đề liên quan đến vụ việc. Bước đầu, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người để tiến hành xác minh, làm rõ.