Một ngư dân nghi mất tích khi điều khiển tàu cá đi gia cố

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ngư dân Lê Minh (49 tuổi, ở xã An Hòa, H.Tuy An, Phú Yên) một mình điều khiển tàu cá số hiệu PY-30415TS, công suất 300 CV từ thôn Nhơn Hội (xã An Hòa) đến thôn Phú Lương (xã An Ninh Đông, H.Tuy An) để gia cố tàu, chuẩn bị cho chuyến biển.