Một ngư dân tử vong khi rơi xuống đầm Ô Loan

Ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã An Hải (H.Tuy An, Phú Yên) cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn Chung (17 tuổi, ở thôn Xuân Hòa, xã An Hải, H.Tuy An) vào sáng 28.1 trên đầm Ô Loan.

Ảnh: Khắc Nho Người thân của anh Chung buồn bã trước cái chết bất ngờ cuối năm của ngư dân trẻ này

Trước đó, khoảng 23 giờ khuya 27.1, anh Chung dùng xuồng đi đánh bắt hải sản ở đầm Ô Loan tại khu vực thôn Tân Quy, xã An Hải (H.Tuy An) không may bị lật, rơi xuống đầm.

Thời điểm điểm nạn nhân bị nạn, mặt nước trong đầm khá im, không có gió lớn xuất hiện, nhưng do không có người phát hiện, ứng cứu nên nạn nhân bị đuối nước tử vong.

Ảnh: Khắc Nho Trong căn nhà nhỏ của ngư dân Chung tràn ngập đau thương đến nao lòng

Các ngư dân cao niên nhận định, nguyên nhân nạn nhân bị nạn tử vong là do trong quá trình thao tác đuổi cá, nạn nhân sơ suất để sào đập vào người, gây mất bình tĩnh khiến xuồng chao đảo rồi bị lật, làm nạn nhân rơi xuống nước.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã An Hải đã huy động lực lượng thanh niên xung kích, cùng bà con ngư dân tại đây sử dụng các loại phương tiện tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến 7 giờ 30 phút ngày 28.1, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách nơi chiếc sõng bị lật khoảng 5 m.

Hoàn cảnh gia đình của Chung rất khó khăn, gia đình Chung là hộ nghèo. Hiện chính quyền xã An Hải và bà con lối xóm đang giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.