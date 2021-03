Một người bán vé số lẻn vào phòng điều trị bệnh nhân Covid-19

Đó là bà Nguyễn Thị Thu Thủy (52 tuổi, tạm trú ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm và truy vết những người tiếp xúc gần với người này. Bà Thủy bị cơ quan chức năng tìm được khi bỏ trốn từ TP.Mỹ Tho để về quê ở TX.Gò Công.

Nhân viên y tế báo cho lực lượng công an phối hợp đưa bà đi cách ly . Do bà Thủy không chịu cách ly nên Công an H.Châu Thành cử 3 cán bộ đến Trung tâm y tế H.Châu Thành phối hợp nhân viên y tế canh giữ. Đến 0 giờ 26 ngày 11.3, bà Thủy bỏ trốn khỏi phòng cách ly.