Một phụ nữ đánh cụ ông 95 tuổi rách mặt, chảy nhiều máu: Xét xử vụ án vào ngày 13.7

Ngày 5.7, nguồn tin Thanh Niên cho biết, TAND H.Bắc Bình (Bình Thuận) vừa có quyết định đưa vụ án hình sự cố ý gây thương tích ” đối với bị cáo Ừng A Múi (46 tuổi, trú xã Sông Lũy, H.Bắc Bình; người đánh cụ ông 95 tuổi bị thương) xét xử sơ thẩm vào ngày 13.7.

Bị cáo Ừng A Múi, bị Viện KSND H.Bắc Bình ( Bình Thuận ) truy tố về tội “cố ý gây thương tích” theo điểm c, khoản 1, điều 134 bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 5 giờ ngày 19.10.2020, giữa gia đình chị Phan Thị Mười và chồng là Ịp A Cẩu (trú thôn 2, xã Sông Lũy, H.Bắc Bình) có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bà Ừng A Múi, là người hàng xóm sát vách nhà.

Thời điểm này, cụ Ịp Sắn Sáng (95 tuổi) là cha ruột của anh Ịp A Cẩu, ở trong nhà nghe tiếng cãi vã trước nhà, liền bước ra ngoài.

Cụ Ịp Sắn Sáng đã dùng gậy (chống) để đập vỡ một chậu hoa bằng nhựa mà bà Ừng A Múi đang bày ra cửa để bán. Ngay lúc đó, bà Múi đã dùng nhiều giỏ nhựa cứng đánh tới tấp vào mặt cụ Ịp Sắn Sáng, khiến ông cụ bị rách mặt, chảy nhiều máu. Ngay sau đó, người nhà đã đưa cụ Ịp Sắn Sáng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phước.

Tại Cơ quan Công an H.Bắc Bình, bà Ừng A Múi đã khai nhận hành vi của mình là d ùng vật cứng đánh vào mặt ông cụ 95 tuổi

Theo cơ quan tố tụng, lời khai của bà Múi hoàn toàn trùng hợp với lời khai của nạn nhân và nhân chứng cùng tài liệu và các chứng cứ khác. Tuy nhiên, sau khi Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình thông báo tỷ lệ thương tích của bị hại là 3% thì Ừng A Múi đã không nhận tội và phủ nhận lời khai trước đó tại Cơ quan công an.

Nạn nhân bị Ừng A Múi tấn công là cụ Ịp Sắn Sáng (95 tuổi) hàng xóm của bị can ảnh: H. Linh

Tại bản kết luận giám định pháp y, thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận thương tích trên mũi bị hại 3%, là vết thương do vật tày gây ra.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của Ừng A Múi mang tính chất côn đồ, hung dữ và phạm tội với người trên 70 tuổi không có khả năng chống đỡ, dùng giỏ nhựa cứng đánh liên tục vào mặt bị hại khiến để lại thương tật 3%. Quá trình điều tra, bị can Múi gây khó khăn và không hợp tác, quanh co chối tội, không thành khẩn khai báo. Đây là tình tiết tăng nặng được áp dụng tại điểm i, điểm p, khoản 1, điều 52 của bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Bị can đánh cụ ông 95 tuổi chưa có tiền án, tiền sự, nên cơ quan tố tụng H.Bắc Bình đã áp dụng biện pháp cho bị can tại ngoại để phục vụ điều tra, xét xử, nhưng cấm bị can đi khỏi nơi cư trú.