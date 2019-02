Một thi thể nổi trên sông Ba Lòng

Đến rạng sáng 24.2, Cảnh sát PCCC đã dập tắt đám cháy trong khu chợ ở KDC Thuận Giao (P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) làm cháy rụi tiệm tạp hóa, nhiều người kịp bỏ chạy thoát thân.

Chiều 23.2, ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển VN, đã có mặt ở An Giang tham gia chương trình 'Gieo mơ ước'.

Chiều 23.2, tại TX.Cửa Lò (Nghệ An), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi 2019, do tỉnh Nghệ An phối hợp với BIDV tổ chức.