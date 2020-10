Một vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung 11 lần có bất thường?

Ngày 8.10, TAND tỉnh Bình Phước tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Minh Chiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Tâm Đức (P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài), về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

“Dính” hình sự từ khoản vay

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền đáo hạn ngân hàng, ngày 13.7.2010, bà Ngô Minh Chiến hỏi vay ông Nguyễn Văn Tuệ (ngụ TP.HCM) 9 tỉ đồng. Ngày hôm sau, ông Tuệ đưa cho bà Chiến 8,3 tỉ đồng; đồng thời đến Phòng Công chứng số 1 Bình Phước lập hợp đồng vay 9 tỉ đồng. Ngày 29.9.2010, bà Chiến tiếp tục mượn thêm của ông Tuệ 400 triệu đồng. Sau đó, bà Chiến vay ngân hàng 6,5 tỉ đồng trả nợ ông Tuệ. Ngày 25.4.2012, ông Tuệ và bà Chiến xác nhận lại công nợ, theo đó 2 bên công nhận nợ gốc còn lại 3,8 tỉ đồng và lãi gần 1 tỉ đồng. Do dây dưa trả nợ nên ngày 28.11.2013, ông Tuệ làm đơn tố cáo bà Chiến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10.1.2014, tại buổi làm việc với CQĐT, bà Chiến cung cấp tờ giấy có nội dung: “Hôm nay, ngày 30.12.2010, Chiến trả cho anh Tuệ số tiền là 9,4 tỉ đồng gốc. Hôm nay, ngày 30.12.2010, Chiến trả cho anh Tuệ số tiền 1,5 tỉ đồng lãi”. Tại 3 bản kết luận giám định của cơ quan chức năng đều xác định dòng chữ: “... Chiến trả cho anh Tuệ số tiền là 9,4 tỉ đồng gốc” và chữ “lãi” cùng loại mực viết ra nhưng khác loại mực ghi dòng chữ “... Chiến trả cho anh Tuệ số tiền 1,5 tỉ đồng”.

CQĐT nhận định, mặc dù lời khai các bên còn mâu thuẫn về nợ gốc và lãi (hợp đồng vay 9 tỉ đồng: ông Tuệ khai đưa cho bà Chiến 8,8 tỉ đồng và tính 200 triệu đồng lãi suất; còn bà Chiến khai chỉ nhận 8,3 tỉ đồng và lãi hơn 600 triệu đồng - PV) nhưng có căn cứ xác định số tiền gốc mà ông Tuệ cho bà Chiến vay hơn 8,76 tỉ đồng; bà Chiến trả 6,5 tỉ đồng. Nhằm chiếm đoạt 2,26 tỉ đồng của ông Tuệ, bà Chiến dùng thủ đoạn gian dối là cung cấp tờ giấy trả nợ có nội dung không phù hợp để chối bỏ việc còn nợ.

11 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung những gì ?

Ngày 24.11.2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Chiến để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (đến ngày 19.12.2014 bà Chiến được tại ngoại - PV). Ngày 31.8.2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND (VKS) cùng cấp đề nghị truy tố bị can Chiến. Ngày 23.12.2015, VKS tỉnh Bình Phước trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT, yêu cầu điều tra bổ sung bị can Chiến có ý thức chiếm đoạt tiền của ông Tuệ hay không, thời điểm phát sinh; làm rõ bị can Chiến có gửi tiền vào tài khoản của ông Tuệ để trả nợ hay không; những lần vợ chồng Chiến trả tiền cho ông Tuệ có trùng khớp với lần chốt công nợ 25.4.2012 hay không...

Ngày 4.1.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước có kết luận điều tra bổ sung, cho rằng bị can Chiến có ý thức chiếm đoạt tiền gốc và lãi suất của ông Tuệ sau ngày 18.6.2012 và trước khi bị khởi tố; ngân hàng trả lời từ năm 2010 đến nay không có khoản giao dịch nào từ vợ chồng bị can Chiến chuyển cho ông Tuệ; thời gian chốt công nợ (ngày 25.4.2012) trùng khớp trong thời điểm ông Tuệ cho bị can Chiến vay tiền...

Tiếp đến trong năm 2016, VKS tỉnh Bình Phước có đến 4 lần trả hồ sơ (7.1, 18.5, 24.8 và 13.10) yêu cầu tập trung điều tra bổ sung các vấn đề: làm rõ lời khai của Chiến thừa nhận đang còn nợ ông Tuệ 3,5 tỉ đồng tiền lãi chứ không phải như thỏa thuận ngày 25.4.2012 (gốc 3,8 tỉ đồng và lãi gần 1 tỉ đồng); làm rõ việc trả nợ cho ông Tuệ vì luật sư (bào chữa cho Chiến) cung cấp bản sao kê thể hiện gia đình bị cáo Chiến trả cho ông Tuệ (thông qua tài khoản 2 người khác) 273 triệu đồng; làm rõ việc luật sư cung cấp file ghi âm ghi ngày 17.4.2015 chứa nội dung điều tra viên N.Q.H thừa nhận “đọc cho bị cáo viết bản tường trình ngày 11.12.2014” có bà Đ.T.Q.N nằm điều trị chung phòng với bị can Chiến làm chứng... Những yêu cầu này cũng được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đáp ứng và chuyển kết luận điều tra bổ sung sang cho VKS cùng cấp, nhưng sau đó vẫn bị TAND trả lại.

Trong năm 2017, VKS tỉnh Bình Phước tiếp tục trả hồ sơ đến 4 lần (2.2, 12.6, 21.7 và 21.11) yêu cầu điều tra bổ sung (theo đề nghị của TAND) làm rõ những lần mà người nhà bà Chiến chuyển tiền (273 triệu đồng) thông qua người khác có phải cho ông Tuệ hay không (cũng như các lần trước, Cơ quan CSĐT trả lời không có chứng cứ chuyển cho ông Tuệ); làm rõ khoản vay 9 tỉ đồng tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước cũng như lãi suất vay, bởi ông Tuệ lúc thì khai cho vay 8,5 tỉ đồng và lấy lãi trước 500 triệu đồng (5%/tháng) hoặc có lời khai khác cho vay gốc 8,8 tỉ đồng để bà Chiến trả nợ ngân hàng và đưa thêm 1,6 tỉ đồng, thỏa thuận lãi suất 5%/tháng nhưng công chứng không được nên 2 bên tạm tính 2%/tháng; làm rõ nguồn tiền mà bà Chiến khai trả cho ông Tuệ (9,4 tỉ đồng gốc và 1,5 tỉ đồng lãi suất) ở đâu ra vì bị cáo khai vay ngân hàng (2 tỉ đồng) và cá nhân (5 tỉ đồng) cũng không đủ 10,9 tỉ đồng.

Đặc biệt, làm rõ tờ giấy ngày 30.12.2010 (nội dung trả hết gốc và lãi), bị cáo Chiến khai do vào thời điểm này bà chỉ ghi trả tiền gốc nhưng ông Tuệ yêu cầu trả cả lãi nên ghi thêm; việc ghi này có cách nhau về thời gian không, tại sao màu mực khác nhau...

Trong năm 2018 và 2019, VKS tỉnh Bình Phước có thêm 2 lần trả hồ sơ, chủ yếu yêu cầu làm rõ thời điểm và ý thức gian dối của bị can Chiến. Sau đó, CQĐT vẫn giữ quan điểm bị can Chiến có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của ông Tuệ và thời điểm gian dối khi đưa ra tờ giấy trả hết nợ cho ông Tuệ (ngày 30.12.2010).