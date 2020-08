Mưa 20 mm, người dân TP.Điện Biên Phủ ngao ngán nhìn phố ngập như sông

Theo phản ánh của người dân, ngập sâu nhất là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh và khu vực xung quanh sân vận động tỉnh Điện Biên. Đoạn ngập sâu nhất đến cả 1 m nước, khiến các phương tiện giao thông không thể đi qua.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, cơn mưa trong chiều 10.8 được đánh giá chỉ là cơn mưa vừa, khi lượng mưa đo được chưa đến 20 mm.

“Nếu so với trận mưa sau bão số 2 gây ngập nhiều tuyến phố trong ngày 5.8 thì trận mưa chiều nay chỉ là mưa vừa, nhưng đường phố vẫn xảy ra ngập lụt là do hệ thống thoát nước chứ không phải là do mưa to như sau bão số 2 vừa qua”, một cán bộ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên cho biết.