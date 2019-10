'Mua bán logo xe vua: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung CSGT, TTGT nhận hối lộ

Theo cáo trạng, từ tháng 1.2014 - 8.2015, sau khi Vân, Thới thu được hàng chục tỉ đồng thông qua việc “mua bán logo xe vua” cho các tài xế, các bị cáo đã chi gần 6 tỉ đồng để đưa hối lộ cho Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Đội 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) và 79 cán bộ CSGT, TTGT (bao gồm cả bị cáo Chân) trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, để lưc lượng CSGT, TTGT bỏ qua lỗi vi phạm xe quá tải của các tài xế mua logo. Cụ thể, Thới tổ chức in và bán logo có số “68” và chữ “Garage Thành Đô”, thu về trên 22,7 tỉ đồng; trong đó, Thới sử dụng gần 5 tỉ đồng để đưa hối lộ 79 lần cho CSGT, TTGT, mỗi lần đưa từ 9 - 150 triệu đồng. Vân in logo chữ “xe chở hàng”, “ông mặt trời” bán cho chủ xe, thu về hơn 7,9 tỉ đồng và sử dụng 627 triệu đồng để đưa hối lộ cho các CSGT, TTGT, với lần đưa ít nhất là 3 triệu đồng, nhiều nhất 150 triệu đồng. Vụ án mua bán logo xe vua trên được Bộ Công an triệt phá vào năm 2015.