Mua bán pháo lậu

Chiều 11.1, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy - Công an H.Phù Mỹ phối hợp Công an xã Mỹ Quang tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà bà Lê Thị Thanh Thủy (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Quang) phát hiện trong nhà đang tàng trữ 7 hộp pháo (13,22 kg) do Trung Quốc sản xuất.

Trước đó 1 ngày, Công an H.Phù Mỹ phối hợp với Đồn công an Mỹ An tuần tra kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã Mỹ An, H.Phù Mỹ, phát hiện Phạm Khắc Phát (34 tuổi, ngụ xã Mỹ An) đang vận chuyển 5 hộp pháo (9,5 kg). Các đối tượng khai mua từ 700.000 - 800.000 đồng/hộp về bán lại 1,2 triệu đồng/hộp.