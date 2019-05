Mưa cực lớn, đường phố Bạc Liêu ngập chìm trong biển nước

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại nhiều tuyến đường chính trong nội ô TP.Bạc Liêu như: Trần Phú, Võ Thị Sáu, Bà Triệu, Lê Văn Duyệt, Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình, Quảng Trường Hùng Vương… nước ngập sâu hơn từ 30 đến 60 cm.

Bên cạnh đó, nước ở các cống rãnh tràn lên đen ngòm, bốc mùi hôi thối đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Để tránh ngập nước, nhiều người bất chấp điều khiển xe máy lao lên vỉa hè và quay đầu chạy ngược chiều hoặc chạy vào làn đường ô tô nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh nước ngập.

Do nước ngập sâu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an TP.Bạc Liêu đã huy động hàng chục chiến sĩ công an tham gia tích cực điều tiết giao thông và giúp người dân có xe bị chết máy dọc trên các tuyến đường. Đến 18 giờ cùng ngày (19.5), tình trạng ngập nước do mưa cực lớn kéo dài vẫn xảy ra tại một số tuyến đường ở TP.Bạc Liêu.