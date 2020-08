Mưa lũ ở các tỉnh phía bắc làm 2 người chết

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn từ đêm 5.8 đến sáng 6.8 khiến nhiều tuyến đường ở TP.Điện Biên Phủ ngập sâu từ 0,5 - 1 m, giao thông tê liệt. Còn tại H.Điện Biên, mưa lớn gây sạt lở trên QL279, đặc biệt tại đoạn qua xã Na Ư lượng đất đá sạt lở lên tới 4.500 m3 khiến đường lên Cửa khẩu quốc tế Tây Trang ùn tắc kéo dài. Cũng tại xã Na Ư, sạt lở đất gây hư hỏng 5 nhà dân. Tại Sơn La, mưa lớn trong chiều 6.8 khiến nhiều tuyến đường tại TP.Sơn La bị ngập sâu 0,3 - 0,5 m.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai , mưa lũ trong ngày 6.8 đã gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh vùng núi phía bắc, ngoài 2 người chết ở Lào Cai; có 21 nhà dân bị hư hỏng do sạt lở đất (Yên Bái 20 nhà, Lào Cai 1 nhà); 48,6 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng; 8 điểm sạt lở đường giao thông (Yên Bái 2 điểm, Hòa Bình 5 điểm, Thái Nguyên 1 điểm).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong các ngày 7 - 8.8, các tỉnh Bắc bộ vẫn có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to . Tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang , Tuyên Quang, khả năng có mưa to đến rất to, dự báo lượng mưa 70 - 120 mm/24 giờ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng đồng bằng, các đô thị trũng, thấp.