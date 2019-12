Nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị đâm chết trong công viên

Chiều 11.12, thầy giáo Bùi Nguyên Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (thành phố Thanh Hóa), cho biết nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân một học sinh của trường bị đâm chết. Nạn nhân là em T.H.A (học sinh lớp 10A2).

Theo thầy Tiến, chiều 10.12, em A. tham gia buổi luyện tập đồng diễn do trường tổ chức ở Công viên Hội An (phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa), cách trường khoảng 100 m, để chuẩn bị biểu diễn tại Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh.

Đến khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, em A. có xin phép thầy cô giáo và người hướng dẫn ra ngoài, cách khu vực luyện tập khoảng 200 m (trong khuôn viên Công viên Hội An) giải quyết việc riêng.

Khi vừa ra ngoài, em A. bất ngờ bị một đối tượng xông đến, dùng dao đâm vào người. Sau khi gây án, nghi phạm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương cùng các thầy cô giáo và bạn bè trong lớp đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em A. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra . Tối cùng ngày, nghi phạm gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.